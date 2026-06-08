Kosova'da Erken Seçim: Vetevendosje Yeniden Kazandı - Son Dakika
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Kosova'da Erken Seçim: Vetevendosje Yeniden Kazandı

08.06.2026 00:17
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Kosova'da erken seçimleri Vetevendosje kazanırken, siyasi krizin sona erip ermediği belirsiz.

Balkan ülkesi Kosova'da yapılan erken genel seçimleri mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) kazanırken, sonuçların ülkedeki siyasi krizi sona erdirip erdiremeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 98,08'i sayıldı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, sayılan oyların yüzde 43,04'ünü alan Vetevendosje ilk sırada yer alırken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21,11, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 17,68, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,21 oy aldı.

Kosova Türkleri'ne garanti edilen 2 sandalyeyi almaya hak kazanan Kosova Demokratik Türk Partisi'ne (KDTP) seçimde verilen oy oranı yüzde 0,78 oldu.

???????Vetevendosje'nin yeni hükümeti kurabilmesi için KDTP'nin de aralarında bulunduğu topluluk partileriyle koalisyon yapmasının yeterli olup olmayacağı, şartlı oylar ile dış temsilciliklerde ve posta yoluyla kullanılan oyların sayılmasının ardından belli olacak.

Kosova'nın yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gereken üçte iki Meclis çoğunluğunun sağlanması amacıyla Vetevendosje'nin PDK, LDK ve AAK ile masaya oturması gerekecek.

Öte yandan, Vetevendosje seçim galibiyetini gece saatlerinde başkent Priştine'nin merkezinde seçmenleriyle kutlayacak.

KQZ sitesinden paylaşılan son veriye göre, kayıtlı 1 milyon 959 bin 962 seçmenden 722 bin 845'i, yani seçmenlerin yüzde 36,88'i erken genel seçimde oy kullandı.

Kosova'da son 16 ayda 3'üncü genel seçim düzenlendi

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te erken genel seçim yapılmıştı. Vetevendosje aralıktaki erken genel seçimde oyların yüzde 51,1'ini almış, Albin Kurti liderliğindeki hükümet 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 4 Nisan'da görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını Anayasa'da öngörülen sürede seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmişti. Seçimin ardından kurulacak yeni Meclis'in de kısa sürede ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekecek.

Kaynak: AA

Politika, Kosova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Erken Seçim: Vetevendosje Yeniden Kazandı - Son Dakika

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