Kosova'da Erken Seçimler Başladı - Son Dakika
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Kosova'da Erken Seçimler Başladı

Kosova\'da Erken Seçimler Başladı
07.06.2026 09:45
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Kosova'da 1.9 milyon seçmen, erken genel seçimde oy kullanmaya başladı. 902 aday Meclis için yarışıyor.

Balkan ülkesi Kosova'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Kosovalı 1 milyon 959 bin 962 seçmen, ülke genelinde 949 merkezde kurulan 2 bin 550 sandıkta yerel saatle 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

132 bin 212 seçmenin yurt dışında oy kullanmak üzere kayıt yaptırdığı seçimde, 21 siyasi oluşumdan 902 aday, Kosova'nın 120 sandalyeli Meclisine girebilmek için yarışıyor.

Oy kullanma işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Kosova'nın dış temsilciliklerinde oy verme işlemi de dün gerçekleştirildi.

Başbakan Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketi'nin birinci çıkması bekleniyor

Kamuoyuna açıklanmış güncel bir anket bulunmasa da siyasi uzmanlar, Kosova'nın mevcut Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje), seçimden birinci çıkacağını tahmin ediyor, ancak ülkenin yeni cumhurbaşkanının seçilebilmesi için gerekli üçte iki Meclis çoğunluğunun oluşması beklenmiyor.

Seçimde Kosova'nın mevcut Başbakanı Kurti'nin başlıca rakipleri arasında Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Lumir Abdixhiku ve Cumhurbaşkanı adayı Vjosa Osmani ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başbakan adayı Bedri Hamza yer alıyor.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) de Kosova Türkleri'ne garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için 22 milletvekili adayıyla erken genel seçimde yarışıyor.

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te erken genel seçim yapılmıştı. Vetevendosje aralıktaki erken genel seçimde oyların yüzde 51,1'ini almış, Albin Kurti liderliğindeki hükümet 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 4 Nisan'da cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını Anayasa'da öngörülen sürede seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Erken Seçimler Başladı - Son Dakika

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