Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu - Son Dakika
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Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli oyuncu Deniz Uyanık'ın İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okuduğu anlar kısa süre içerisinde gündem olurken, bu anlar binlerce beğeni aldı.

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde nefes kesen bir mücadeleye imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zorlu rakibi Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek dev turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

MADALYA TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR

Saha içindeki üstün performansıyla zafere uzanan Filenin Sultanları, tüm Türkiye’yi gurura boğdu. Kürsüdeki madalya töreninde ise duygu dolu anlar yaşandı. 

İSTİKLAL MARŞI'NDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Milli oyuncumuz Deniz Uyanık’ın İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde söylediği görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Bu gurur dolu anlar binlerce beğeni ve paylaşım alarak şampiyonluk gecesinin en unutulmaz görüntüleri arasına girdi. 

Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

Filenin Sultanları, Brezilya, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdal Kopan Serdal Kopan:
    bizim futbolculara ders olsun , helal olsun filenin sultanlarına 5 0 Yanıtla
  • yamacziya yamacziya:
    kız evladı candır canandır Rabbimin çok değerli bir armağanıdır kıymetini bilene Rabbim kıymetini bilen babalardan eylesin inşallah 2 0 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş Ramazan Gümüş:
    Dev kadınlarımız, cüce futbolcularımız kadar medyada ilgi görmediği sürece futbolda başarıyı unutalım. 1 0 Yanıtla
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