Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalinde nefes kesen bir mücadeleye imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zorlu rakibi Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek dev turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

MADALYA TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR

Saha içindeki üstün performansıyla zafere uzanan Filenin Sultanları, tüm Türkiye’yi gurura boğdu. Kürsüdeki madalya töreninde ise duygu dolu anlar yaşandı.

İSTİKLAL MARŞI'NDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Milli oyuncumuz Deniz Uyanık’ın İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde söylediği görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Bu gurur dolu anlar binlerce beğeni ve paylaşım alarak şampiyonluk gecesinin en unutulmaz görüntüleri arasına girdi.