Kosova\'da Kurti hükümeti 62 oyla güvenoyu aldı, 8 ret oyu çıktı

Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet, Meclisten güven oyu aldı.

Kosova Meclisinde yapılan oturumda, yeni hükümet için güven oylaması yapıldı.

Ülkede 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, yeni hükümetin önceliklerinin güvenlik, refah, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında çalışmaları artırmak olduğunu belirtti.

Seçimlerin sıkça tekrarlanması nedeniyle yeni bir program veya gündem sunmayacaklarına dikkati çeken Kurti, yeni dönemde güvenlik ve refahı vatandaşların günlük yaşamına, yatırımları ve üretimi ise girişimciliğin merkezine yeniden yerleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yapılan oylamada, Kurti'nin sunduğu yeni hükümet 120 milletvekili bulunan Kosova Meclisinde 62 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı. Oylamada 8 milletvekili "hayır" oyu kullandı, 50 milletvekili oylamaya katılmadı.

Sunulan yeni kabinedeki isimler, Kurti tarafından yönetilen bir önceki hükümet kabinesiyle aynı kaldı.

Kabinede Glauk Konjufca Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı görevini, Donika Gervalla-Schwarz Başbakan İkinci Yardımcısı ve Adalet Bakanlığı görevini üstlendi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı oldu.

Kurti'nin kabinesindeki diğer isimler şu şekilde sıralandı:

"Maliye Bakanı Hekuran Murati, Çalışma, Aile ve Kurtuluş Savaşı Değerleri Bakanı Andin Hoti, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Lulezon Jagxhiu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim ve Bilim Bakanı Hajrulla Çeku, Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Spor ve Gençlik Bakanı Blerim Gashani, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli, Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Armend Muja, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Dimal Basha, Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rasic, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri"

Oturum, yeni kabinenin yemin etmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, Kosova Demokratik Partisi (PDK) temsilcileri, yeni hükümetin oylanmasının önünü açan Meclis başkanı ve yardımcılarının seçim sürecini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını bildirdi.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmiş, 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimle ülkede son 18 ayda üçüncü kez genel seçim yapılmıştı.

Vetevendosje'nin, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanını seçebilmek için Mecliste gereken üçte iki çoğunluğu sağlamak üzere muhalefetteki Arnavut partileriyle uzlaşabilmesi gerekecek.

Albin Kurti kimdir?

Başkent Priştine'de 24 Mart 1975'te doğan Kurti, Ağustos 1997'de Priştine Üniversitesi Bağımsız Öğrenciler Birliğinin yönetimine dahil olarak Sırp rejimi tarafından işgal edilen üniversitenin bina ve tesislerini boşaltma talebiyle barışçıl protestolar düzenlemişti.

Kosova'daki 1998-1999 savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Siyasi Temsilcisi Adem Demaçi'nin sekreteri olarak görev yapan Kurti, 27 Nisan 1999'da Sırp polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Sırp güçlerinin Kosova'dan çekilmesiyle Kurti ve beraberindeki 2 binin üzerindeki Arnavut, Sırbistan'daki hapishanelere transfer edilmişti. Uluslararası baskıların sonucunda Kurti, 7 Aralık 2001'de serbest bırakılmıştı.

Priştine Üniversitesi Telekomünikasyon ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Kurti, evli ve bir çocuk babası.

22 Mart 2021'den beri başbakan olarak görev yapan Kurti, 2020'de de 4 aylığına aynı görevi üstlenmişti.