Kosova'da Kurti hükümeti 62 oyla güvenoyu aldı, 8 ret oyu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kosova'da Kurti hükümeti 62 oyla güvenoyu aldı, 8 ret oyu çıktı

Kosova\'da Kurti hükümeti 62 oyla güvenoyu aldı, 8 ret oyu çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet, Mecliste yapılan oylamada 62 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı. Oylamada 8 milletvekili hayır oyu kullanırken 50 milletvekili katılmadı; kabine bir önceki hükümetle aynı kaldı.

Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet, Meclisten güven oyu aldı.

Kosova Meclisinde yapılan oturumda, yeni hükümet için güven oylaması yapıldı.

Ülkede 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve başbakan adayı Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, yeni hükümetin önceliklerinin güvenlik, refah, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarında çalışmaları artırmak olduğunu belirtti.

Seçimlerin sıkça tekrarlanması nedeniyle yeni bir program veya gündem sunmayacaklarına dikkati çeken Kurti, yeni dönemde güvenlik ve refahı vatandaşların günlük yaşamına, yatırımları ve üretimi ise girişimciliğin merkezine yeniden yerleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yapılan oylamada, Kurti'nin sunduğu yeni hükümet 120 milletvekili bulunan Kosova Meclisinde 62 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı. Oylamada 8 milletvekili "hayır" oyu kullandı, 50 milletvekili oylamaya katılmadı.

Sunulan yeni kabinedeki isimler, Kurti tarafından yönetilen bir önceki hükümet kabinesiyle aynı kaldı.

Kabinede Glauk Konjufca Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı görevini, Donika Gervalla-Schwarz Başbakan İkinci Yardımcısı ve Adalet Bakanlığı görevini üstlendi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı oldu.

Kurti'nin kabinesindeki diğer isimler şu şekilde sıralandı:

"Maliye Bakanı Hekuran Murati, Çalışma, Aile ve Kurtuluş Savaşı Değerleri Bakanı Andin Hoti, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Lulezon Jagxhiu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim ve Bilim Bakanı Hajrulla Çeku, Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Spor ve Gençlik Bakanı Blerim Gashani, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli, Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Armend Muja, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Dimal Basha, Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rasic, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri"

Oturum, yeni kabinenin yemin etmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, Kosova Demokratik Partisi (PDK) temsilcileri, yeni hükümetin oylanmasının önünü açan Meclis başkanı ve yardımcılarının seçim sürecini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını bildirdi.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmiş, 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimle ülkede son 18 ayda üçüncü kez genel seçim yapılmıştı.

Vetevendosje'nin, Kosova'nın yeni cumhurbaşkanını seçebilmek için Mecliste gereken üçte iki çoğunluğu sağlamak üzere muhalefetteki Arnavut partileriyle uzlaşabilmesi gerekecek.

Albin Kurti kimdir?

Başkent Priştine'de 24 Mart 1975'te doğan Kurti, Ağustos 1997'de Priştine Üniversitesi Bağımsız Öğrenciler Birliğinin yönetimine dahil olarak Sırp rejimi tarafından işgal edilen üniversitenin bina ve tesislerini boşaltma talebiyle barışçıl protestolar düzenlemişti.

Kosova'daki 1998-1999 savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Siyasi Temsilcisi Adem Demaçi'nin sekreteri olarak görev yapan Kurti, 27 Nisan 1999'da Sırp polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Sırp güçlerinin Kosova'dan çekilmesiyle Kurti ve beraberindeki 2 binin üzerindeki Arnavut, Sırbistan'daki hapishanelere transfer edilmişti. Uluslararası baskıların sonucunda Kurti, 7 Aralık 2001'de serbest bırakılmıştı.

Priştine Üniversitesi Telekomünikasyon ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Kurti, evli ve bir çocuk babası.

22 Mart 2021'den beri başbakan olarak görev yapan Kurti, 2020'de de 4 aylığına aynı görevi üstlenmişti.

Kaynak: AA

Milletvekili, Hükümet, Kabine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Kurti hükümeti 62 oyla güvenoyu aldı, 8 ret oyu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile ’Arap Osman’ el ele Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele

19:03
Galatasaray’ın Kocaelispor maçı 11’i belli oldu Yıldız isimler yedek kulübesine çekildi
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı 11'i belli oldu! Yıldız isimler yedek kulübesine çekildi
18:42
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
17:59
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
17:15
Anlaşma çok yakın Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 19:07:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Kosova'da Kurti hükümeti 62 oyla güvenoyu aldı, 8 ret oyu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement