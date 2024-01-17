Kosova\'da maden kazasında 12 işçi yaralandı

Kosova devlet şirketi Trepça'nın Stanterg madeninde çalışan 12 maden işçisi, pompa borularının sülfürik asitle temizlenmesi sırasında meydana gelen kazada yaralandı.
Trepça'dan yapılan yazılı açıklamada, Stanterg kurşun-çinko madenindeki pompa borularının bakımı sırasında sülfürik asit sızması sonucu 12 işçinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, kurtarma ekiplerinin, yaralı maden işçilerini hızlı şekilde tahliye ettiği ve ilk yardım uyguladığı kaydedildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerin tedavi için Mitroviça Bölge Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlerde, 2 maden işçisinin ciddi göz yaralanmasının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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