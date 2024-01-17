 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kosova'da maden kazasında 12 işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova'da maden kazasında 12 işçi yaralandı

Kosova devlet şirketi Trepça'nın Stanterg madeninde çalışan 12 maden işçisi, pompa borularının sülfürik asitle temizlenmesi sırasında meydana gelen kazada yaralandı. Yaralı işçiler, kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilerek ilk yardım uygulandıktan sonra Mitroviça Bölge Hastanesine sevk edildi. İki işçinin ciddi göz yaralanması olduğu belirtiliyor.

Kosova\'da maden kazasında 12 işçi yaralandı
17.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:30
Abone Ol

Kosova devlet şirketi Trepça'nın Stanterg madeninde çalışan 12 maden işçisi, pompa borularının sülfürik asitle temizlenmesi sırasında meydana gelen kazada yaralandı.

Trepça'dan yapılan yazılı açıklamada, Stanterg kurşun-çinko madenindeki pompa borularının bakımı sırasında sülfürik asit sızması sonucu 12 işçinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin, yaralı maden işçilerini hızlı şekilde tahliye ettiği ve ilk yardım uyguladığı kaydedildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerin tedavi için Mitroviça Bölge Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, 2 maden işçisinin ciddi göz yaralanmasının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mitroviça, Kosova, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da maden kazasında 12 işçi yaralandı - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:02:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova'da maden kazasında 12 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement