Kosova'da Milletvekili Seçimleri Başlıyor - Son Dakika
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Kosova'da Milletvekili Seçimleri Başlıyor

Kosova'da yarın 28 siyasi oluşumun yarışacağı milletvekili seçimleri için seçmenler sandığa gidecek.

08.02.2025 12:23
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Balkan ülkesi Kosova'da seçmenler, 120 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Milletvekili genel seçiminde 20 siyasi parti, 5 koalisyon, 2 sivil inisiyatif ve 1 bağımsız adayın oluşturduğu 28 siyasi oluşumdan 1280 aday, milletvekili olabilmek için yarışacak. Ülke genelinde 1 milyon 970 bin 944 ve yurt dışında 104 bin 924 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Meclisteki 120 sandalyenin 10'u Sırp topluluğuna, 10'u da ülkedeki diğer toplulukların temsilcilerine (Türk, Boşnak, Rom, Aşkali, Mısırlı, Goralı) rezerve veya garanti ediliyor. Ayrıca topluluk temsilcilerinin seçim sonrası kurulacak hükümette de garanti mevkileri mevcut.

Siyasi partilerin vaatleri

2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'da ilk defa bir hükümet 4 yıllık görev süresini tamamlayabildi. Dolayısıyla da mevcut Başbakan ve Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) başbakan adayı Albin Kurti, bu 4 yıllık sürede gerçekleştirdiği veya gerçekleştiremediği vaatlerle seçmenin karşısına çıkıyor.

Seçimde 500 bin oy alma hedefi koyan Kurti, yeni dönemle ilgili başlıca vaatleri arasında ülkedeki üretim kapasitelerinin artırılmasına 1 milyar avro yatırım yapılması, asgari ücretin 500 avrodan fazla olması, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen araçlar için yüzde 10 olan gümrük vergisinin kaldırılması ve Kosova ordusuna 1 milyar avro kaynak ayrılması gibi projeleri öne çıkardı.

Bu arada, Kurti döneminde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylardan dolayı ülkeye AB tarafından uygulanmaya başlanan cezai tedbirlerin kaldırılmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell'in X'ten yaptığı Kurti karşıtı paylaşımı, ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr'ın da paylaşması, Kurti'nin rakipleri tarafından seçim kampanyası döneminde sıkça gündeme getirildi.

Kurti'nin başlıca rakipleri Batılı ülkelerle daha iyi ilişkiler kurmayı vadederken Kosova Demokratik Birliği (LDK) başbakan adayı Lumir Abdixhiku'nun vaatlerinde ise 5 milyar avroluk yatırım paketi ve ekonomik kalkınmanın hızlanması öne çıkıyor.

Kosova Demokratik Partisi (PDK) başbakan adayı Bedri Hamza göreve geldikten kısa süre sonra kamu sektörü ve emeklilerin maaşlarını arttırmayı ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifakın (AAK) başbakan adayı Ramush Haradinaj ise ülkenin NATO'ya tam üye olmasını vadediyor.

Seçime ilk defa katılacak ve geleneksel aile yapısını korumayı misyon edinen "Aile Koalisyonu", özellikle ülkedeki muhafazakar kesimin oyunu talep ediyor.

AB Seçim Gözlem Misyonundan 100'den fazla gözlemci seçimde görev yapacak

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak içinse Kosova Türklerinin en köklü partisi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ile Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) 25'er adayla ve Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) tek adayla yarışacak.

Öte yandan yapılan anketler, Sırbistan'ın desteklediği Kosovalı Sırpların en büyük siyasi partisi Sırp Listesi'nin oy kaybettiğine işaret ediyor. Buna göre, Sırp Listesi'nin bu seçimde Kosovalı Sırplara garanti edilmiş 10 sandalyeyi ülkedeki diğer Sırp partileriyle paylaşması bekleniyor.

Anketler, Kurti'nin liderliğini yaptığı Vetevendosje'nin seçimden birinci çıkacağına işaret ediyor ancak 2021'de yapılan seçimde yüzde 50,2 oy alan Kurti'nin tekrar hükümet kurabilmesi için gereken 61 milletvekili oyunu tek başına veya koalisyonla elde edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin daveti üzerine AB Seçim Gözlem Misyonundan 100'den fazla gözlemci, genel seçimde görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Milletvekili Seçimleri Başlıyor - Son Dakika

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