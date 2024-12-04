Kosova'da Öğretmenler Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Kosova'da Öğretmenler Protesto Düzenledi

Kosova\'da Öğretmenler Protesto Düzenledi

Kosova'da öğretmenler, toplu sözleşme imzalanmamasını protesto ederek Priştine'de yürüdü.

04.12.2024 21:19
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Kosova'da yüzlerce öğretmen, toplu sözleşmenin imzalanmamasını protesto etmek ve gelecek yıl yapılacak maaş artış miktarıyla ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirmek üzere başkent Priştine'de yürüyüş yaptı.

Kosova'nın çeşitli bölgelerinden gelerek Priştine'nin merkezindeki Milli Kütüphane önünde toplanan yüzlerce öğretmen, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı ile Başbakanlık binasına yürüdü.

Birleşik Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikasınca (SBASHK) düzenlenen yürüyüşte öğretmenler, "Sayın Bakan, toplu sözleşmeye karşı çıkarak eğitimcilere karşı çıkıyorsun", "Öğretmenin yeni nesilleri eğitmedeki işi kutsaldır", "Emekliler sizi eğitti, siz onları cezalandırıyorsunuz" ve "Saygın bir maaş artışı talep ediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

SBASHK Başkanı Rrahman Jasharaj, burada yaptığı konuşmada, hükümetin ve Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci'nin sendikalara karşı "düşmanca bir tavır" sergilediğini söyledi.

Bakan Nagavci'nin hiçbir zaman eğitim çalışanlarının sesi olmadığını ve onların taleplerini hükümette dile getirmediğini belirten Jasharaj, "Bakan, taleplerimizle ilgili olarak hükümette tek bir kelime bile etmedi. Aksine bu talepleri görmezden geldi. Diyalog eksik olduğunda, demokrasi de eksik olur." dedi.

Sendika, hükümetle 2014, 2017 ve 2021 yıllarında üç toplu sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşmeler, öğretmenlere yol masraflarının karşılanması, yemek ücreti ödemesi ve yıl dönümü primi gibi haklar sağlıyor. Bakanlık, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı dönemde görevde olan bakanın meşruiyet eksikliğini gerekçe göstererek sözleşmeyi iki yıl önce feshetmişti.

Kosova'da görev yapan tüm devlet çalışanlarının maaşlarına, 2025'in ocak ayından geçerli brüt 50 avro ve temmuz ayından geçerli brüt 50 avro zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Priştine, Politika, Eğitim, Güncel, kosova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Öğretmenler Protesto Düzenledi - Son Dakika

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