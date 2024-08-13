Kosova'da orman yangını turistik köye yaklaşıyor

Güncel

"Niye indirim yaptın?" dediği esnafa piknik tüpüyle saldırdı

Wanda Nara\'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor

Sivas\'ta deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

"Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım"

"Medyadan duyduklarımız başkasını anlamamıza engel oluyor"

Süper Lig\'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu

- Kosova'da ormanlık alandaki yangın turistik köye yaklaşıyor

PRİZREN - Kosova'nın Şar Dağları Milli Parkı'nda geçtiğimiz hafta çıkan orman yangını turistik Prevalla köyüne doğru ilerliyor.

Kosova'nın güneybatısında yer alan Şar Dağları Milli Parkı'nda 7 Ağustos'ta çıkan yangın söndürülemiyor. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye araçlarıyla müdahale edilemeyen yangın turistik Prevalla köyüne doğru ilerliyor. Yangına 20'den fazla itfaiyeci müdahale ederken, polis de destek veriyor. Bugün NATO Kosova Barış Gücü'nün orman yangınlarına helikopterle havadan müdahale etmesi bekleniyor.