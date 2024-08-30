Kosova, Sırbistan'a ait 5 belediye binasını kapatıyor

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Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait 5 belediye binası, Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla kapatıldı.

Kosova Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren "Paralel yasa dışı yerel yönetim kurumu" olarak nitelendirdiği Sırbistan'a ait 5 belediye binasının kapatıldığını duyurdu.

Bakan Krasniqi, paylaşımında, "Kosova Cumhuriyeti kurumları arasında sıkı bir koordinasyon sonucunda, Sırbistan'ın direktifleri altında faaliyet gösteren ve Kosova Cumhuriyeti'nin Anayasa ve yasalarını ihlal eden yasa dışı paralel yerel yönetim kurumları kapatıldı." ifadesini kullandı.

Krasniqi, kapatılan belediye binalarının, "Mitroviça Bölgesi, Mitroviça Paralel Belediyesi, Zveçan Paralel Belediyesi, Zubin Potok Paralel Belediyesi, Leposaviç Paralel Belediyesi" olduğunu bildirdi.

Paylaşımında, Kosova kurumlarının ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarına hizmet sunduğunu vurgulayan Krasniqi, şunları kaydetti:

"Tüm talepler ve ihtiyaçlar için doğru adres bu kurumlardır. Daha kaliteli hizmet sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlar, ayrım yapılmaksızın belediye hizmetlerini nereden alabileceklerini biliyorlar ve paralel yapılar, Kosova Cumhuriyeti'nin yasal çerçevesi dışında faaliyet gösteremeyeceklerini anlamış durumdalar. Ülkemizin hiçbir bölgesinde yasa dışı faaliyetler ve paralel hizmetlere yer yoktur."

Kosova polisi de düzenlenen operasyonda, yasa dışı faaliyetlere ilişkin belge, teknolojik ekipman ve ilgili delillere el konulduğunu ve operasyonun herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandığını duyurdu.

Kosova kurumları, geçen aylarda bölgede faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi ve Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası"nın da şubelerini kapatmıştı.

Öte yandan, belediye binalarının kapatılması, Kosovalı Sırplar ve Sırbistan'ın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamalarla kınandı.