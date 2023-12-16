 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kosova'da Sırp Plakalarının Değişimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova'da Sırp Plakalarının Değişimi Tamamlandı

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı bölgelerde Sırbistan kurumlarınca verilen araç plakalarının, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesi için tanınan süre doldu. Kosova hükümetince yasa dışı olarak nitelendirilen plakalara sahip araçların trafikte olmadığı gözlendi. Süreç boyunca 4 bin 200'den fazla Kosovalı Sırp'ın RKS araç plakası aldığı belirtildi.

Kosova\'da Sırp Plakalarının Değişimi Tamamlandı
16.12.2023 - 15:13,
Abone Ol

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı bölgelerde Sırbistan kurumlarınca verilen, Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirilmesi için tanınan süre doldu.

Ülkenin kuzeyindeki Mitroviça şehrinin çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzeyinde Kosova hükümetince yasa dışı olarak nitelendirilen plakalara sahip araçların trafikte olmadığı gözlendi.

RKS araç plakası almak istemeyen bir grup Sırp, alternatif olarak araçlarını Sırbistan'daki şehirlerde kaydettirip Kosova'da kullanmayı tercih etti.

Bölgedeki durum sakinliğini korurken Kosova polisi, NATO'nun ülkedeki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) personeli tarafından devriye faaliyetleri sürdürüldü.

Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, AA muhabirine, araç plakalarının değişim sürecinin herhangi bir olay yaşanmadan sakin şekilde tamamlandığını doğruladı.

Süreç boyunca 4 bin 200'den fazla Kosovalı Sırp'ın RKS araç plakası aldığını belirten Elshani, yasa dışı olarak nitelendirdikleri Sırp plakalı araçların trafikte görülmesi halinde ilkinde uyarı yapılacağını, ikincisinde para cezası verileceğini, üçüncüsünde ise gümrük işlemleri için el konulacağını dile getirdi.

Kosova hükümeti, Sırbistan kurumlarınca verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilmesi için önce 1 Kasım'dan 1 Aralık'a, daha sonra 15 Aralık'a kadar ek süre tanıdığını duyurmuştu.

Araç plakalarının değişim süreci

Araç plakalarının değişim süreci, ülkenin kuzeyinde birçok defa krize neden olmuştu. Araç plakalarını değiştirmek istemeyen Sırplar, 31 Temmuz 2022'de kuzeydeki yerleşim yerlerinin ana caddelerine barikatlar kurmuş, aynı yılın kasım ayında Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından toplu şekilde istifa etmişti.

2023'te RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 10'dan fazla araç, park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kosova Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Sırp Plakalarının Değişimi Tamamlandı - Son Dakika


15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40
Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53
Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20
Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53
Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı

Son Dakika
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53 Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20 Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53 Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 15:41:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kosova'da Sırp Plakalarının Değişimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement