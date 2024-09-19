Kosova'dan AB Adaylık Talebi

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB), Kosova'nın Avrupa yoluna ilişkin somut adımlar atmasının zamanının geldiğini belirterek, ülkesine AB adaylık statüsü verilmesini talep etti.

Başbakan Kurti, merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezince düzenlenen "Kosova ve AB: Güncel Dinamikler ve Perspektifler" isimli panele konuşmacı olarak katıldı.

Kurti, ülkesinin Avrupa ve demokratik değerlere bağlılığını ve AB dış politikasına uyumunu sürekli gösterdiğini söyledi.

AB'nin Kosova'nın Avrupa yoluna ilişkin somut adımlar atmasının ve önemli kararlar almasının zamanının geldiğini belirten Kurti, ülkesine adaylık statüsü verilmesini istedi.

Kurti, ayrıca AB'nin ülkesine uyguladığı, "adaletsiz ve adil olmayan" şeklinde tanımladığı cezai tedbirlerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

AB, Kosova'nın, kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle ülkeye birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

Kosova, AB üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022'de yapmıştı.