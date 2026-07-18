Kosova'dan Sırbistan'a Tepki

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca, Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'in "etnik temizlik" söylemi nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) tepki göstermesini istedi.

Konjufca, Paunovic'in Kosova'yı hedef alan açıklamalarının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a mektup gönderdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Konjufca, Kosova'da "etnik temizlik" çağrısı yapan Sırp Bakan Paunovic'in açıklamalarına ilişkin Kallas'ı bilgilendirdiğini belirtti.

AB'nin Paunovic'e tepki göstermesini beklediklerini belirten Konjufca, "AB'den, Paunovic'in açıklamalarını açık ve kamuoyu önünde kınamasını talep ediyoruz. Sırp yetkililere bu tarz söylemlerin kabul edilemez ve Avrupa değerlerine aykırı olduğu belirtilmeli." ifadesini kullandı.

Konjufca, Sırbistan'a da AB üyelik sürecini ciddiye alması tavsiyesinde bulundu.

Paunovic, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan soykırımın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da Sırp basınına yaptığı açıklamada, "Eğer (Slobodan) Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." demişti.

Gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yapan Paunovic, kendisine yönelik propaganda yapıldığını ve sözlerinin bir "analiz" niteliğinde olduğunu savunarak önceki açıklamalarını yinelemişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda (1998-1999), çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız bir ülke haline getirmek hedefiyle Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.