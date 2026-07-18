Kosova'dan Sırbistan'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kosova'dan Sırbistan'a Tepki

18.07.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın Bakanı Konjufca, Sırp Bakan'ın 'etnik temizlik' sözleri için AB'den tepki bekliyor.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca, Sırbistan Kamu ve Yerel Yönetim Bakanı Snezana Paunovic'in "etnik temizlik" söylemi nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) tepki göstermesini istedi.

Konjufca, Paunovic'in Kosova'yı hedef alan açıklamalarının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a mektup gönderdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Konjufca, Kosova'da "etnik temizlik" çağrısı yapan Sırp Bakan Paunovic'in açıklamalarına ilişkin Kallas'ı bilgilendirdiğini belirtti.

AB'nin Paunovic'e tepki göstermesini beklediklerini belirten Konjufca, "AB'den, Paunovic'in açıklamalarını açık ve kamuoyu önünde kınamasını talep ediyoruz. Sırp yetkililere bu tarz söylemlerin kabul edilemez ve Avrupa değerlerine aykırı olduğu belirtilmeli." ifadesini kullandı.

Konjufca, Sırbistan'a da AB üyelik sürecini ciddiye alması tavsiyesinde bulundu.

Paunovic, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan soykırımın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da Sırp basınına yaptığı açıklamada, "Eğer (Slobodan) Milosevic olsaydım, 1998'de Kosova'yı etnik temizliğe tabi tutardım." demişti.

Gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yapan Paunovic, kendisine yönelik propaganda yapıldığını ve sözlerinin bir "analiz" niteliğinde olduğunu savunarak önceki açıklamalarını yinelemişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda (1998-1999), çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız bir ülke haline getirmek hedefiyle Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sırbistan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Kosova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'dan Sırbistan'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
Beykoz Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalgada 2 kişi tutuklandı Beykoz Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalgada 2 kişi tutuklandı
Görür’ün “Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz’ sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Mourinho’dan Arda Güler’i şoke edecek karar Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

19:56
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney’den uzun zaman sonra açıklama
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama
18:59
İmamoğlu’nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
17:41
Washington’u duman sardı, Trump Kanada’ya gümrük vergisi ile tehdit etti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'ya gümrük vergisi ile tehdit etti
17:31
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
17:12
Kütahya’da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 20:11:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Kosova'dan Sırbistan'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.