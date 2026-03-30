Kosova, Gazze'ye Güvenlik Gücü Gönderiyor
Kosova, Gazze'ye Güvenlik Gücü Gönderiyor

30.03.2026 14:35
Kosova, FSK'nin Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılması için Meclis'ten onay talep etti.

Kosova hükümeti, Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) bölgeye gönderilmesine karar verilmesini resmen Kosova Meclisi'nden talep etti.

Kosova hükümetinin kabine toplantısında, FSK'nin Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün bir parçası olarak gönderilmesine ilişkin karar alması için Kosova Meclisi'ne gönderilmesi talebi görüşüldü.

Toplantıda konuşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, FSK'nin bu güce katılmaya ve Gazze halkına yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, ülkesinin de 1999 yılından bu yana uluslararası güçlerden fayda sağladığını ifade etti.

Talebi hükümete sunan Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, bu görev aracılığıyla Kosova'nın güvenilir, sorumlu, müttefikleriyle birlikte barışın, güvenliğin, sivillerin korunmasının ve uluslararası yetkilerin uygulanmasının desteklenmesi için hareket etmeye hazır bir ortak olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Görevin Kosova'nın uluslararası profilini daha da güçlendirdiğine dikkati çeken Maqedonci, "Bu karar, FSK'nin profesyonelliğini teyit etmekte ve cumhuriyetimizi yalnızca uluslararası güvenlikten faydalanan değil, aynı zamanda barışın ve uluslararası düzenin korunmasına aktif olarak katkıda bulunan devletler arasında konumlandırmaktadır." diye konuştu.

Maqedonci'nin konuşmasının ardından yapılan oylamada talep kabine üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Kosova'nın Gazze'de kaç askerini konuşlandıracağı bilgisi paylaşılmadı.

Uluslararası İstikrar Gücü, ABD'nin barış planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ise ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de törende söz konusu şartı imzalamıştı.

Kaynak: AA

