Kosova-Sırbistan Sınır Kapıları Açıldı

Güncel

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan'a açılan Merdare ve Bernjak sınır kapılarının, karşı taraftaki yol kapatma eylemlerinin sonlanmasının ardından trafiğe açıldığını duyurdu.

Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün sınırın Sırbistan tarafında "maskeli aşırılıkçılar" tarafından düzenlenen yol kapatma eyleminin bitmesi ve sınır kapılarına giriş ve çıkış trafiğinde herhangi bir engel bulunmaması nedeniyle Merdare ve Bernjak sınır kapılarını trafiğe açma kararı aldıklarını bildirdi.

?Sırp grup, yol kapatma eylemini sona erdirdi

Sırbistan'ın Kosova sınır geçişleri yakınlarında dün yol kapatma eylemine başlayan grup, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyuruda, Kosovalı Sırpların isteği üzerine eylemlerini sona erdirdiklerini açıkladı.

Taleplerini duyurmak için "güzel" bir yöntem seçtiklerini savunan grup, taleplerinin yerine getirilmesi için 1 Ekim'e kadar süre tanıdıklarını aksi takdirde daha "radikal" hareket edeceklerini belirtti.

Grup, yol kapatma eylemi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kosovalı Sırplardan özür diledi.

Sırbistan'da dün gece Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılmış, sınır kapılarında toplanan kalabalık, talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

9 maddelik liste taşıyan grup, Kosova'nın kuzeyindeki Kosova polisinin bölgeden çekilerek kontrolü NATO'nun Barış Gücü'nün (KFOR) almasını ve kapatılan "Sırbistan'a ait 5 belediye binasının" yeniden hizmete açılmasını talep ediyor.