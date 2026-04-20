Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kosova, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti

20.04.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova hükümeti, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak ilan etme kararı aldı.

Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, İran Devrim Muhafızları Ordusunun terör örgütü ilan edilmesine yönelik karar alınması görüşüldü.

Karar taslağını hükümete tanıtan Kosova Başbakanı Albin Kurti, söz konusu taslağın İran Devrim Muhafızları Ordusunun Kosova Cumhuriyeti'nde terör örgütü olarak ilan edilmesi için hukuki ve stratejik temeli ortaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Kurti, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, terörizmi ve organize şiddeti dış politikanın bir aracı olarak kullanan, bölgesel ve küresel istikrarsızlığa katkıda bulunan bir yapı olarak tanımlanmıştır. Kosova, bu karar aracılığıyla uluslararası güvenliğin, demokratik değerlerin ve insan haklarının korunmasına yönelik tutumunu güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurti, ülkesinin terörizme karşı ortak mücadelede stratejik müttefiklerinin yanında yer aldığını bu kararla birlikte açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Yapılan oylamada öneri kabine üyelerince oybirliğiyle kabul edildi.

İran, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kosova, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:50:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.