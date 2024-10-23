Kosova, Starlink'e İnternet Hizmeti Yetkisi Verdi - Son Dakika
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Kosova, Starlink'e İnternet Hizmeti Yetkisi Verdi

Kosova, SpaceX'in Starlink'ine ülke genelinde internet hizmeti sağlama yetkisi verdi.

23.10.2024 15:52
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'e ülkede internet hizmeti sağlaması için yetki verildiğini bildirdi.

Kurti, Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, Elektronik ve Posta İletişimi Düzenleme Kurumunca uydu internet erişim hizmetleri sağlayan Starlink şirketine, ülkede internet hizmeti sağlamasına yönelik genel yetkinin verildiğini söyledi.

Yetkilendirmenin Kosova'da dijital altyapının geliştirilmesi için önemli bir adımı teşkil ettiğini belirten Kurti, bunun, ülkenin her köşesinde internete erişmek için fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Kurti, Starlink'in doğal afetler veya diğer ulusal acil durumlar sırasında kritik iletişimin sağlanmasında son derece önemli olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz internet hizmeti alan bölgelerinde internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. Bu sistemle Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan binlerce Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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