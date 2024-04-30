Kosova'ya Fitch Ratings'ten ilk kredi notu - Son Dakika
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Kosova'ya Fitch Ratings'ten ilk kredi notu

Kosova\'ya Fitch Ratings\'ten ilk kredi notu

Kosova yönetimi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'ya ilk defa kredi notu verdiğini bildirdi. Kosova'nın notu 'BB-' olarak açıklandı. Kosova hükümeti, bu tarihi olayı Başbakan Albin Kurti ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Kosova Direktörü Eileen Devitt'in katılımıyla bir etkinlik düzenleyerek kutladı.

30.04.2024 20:19
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Kosova yönetimi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'ya ilk defa kredi notu verdiğini bildirdi.

Kosova hükümeti, Fitch Ratings'in ülkeye ilk kez kredi notu verdiğini ve Kosova'nın notunun "BB-" olarak duyurulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda hükümet, ülkenin tarihinde ilk kredi notunu alması münasebetiyle Başbakan Albin Kurti ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Kosova Direktörü Eileen Devitt'in katılımıyla, başkent Priştine'de bir etkinlik düzenledi.

Başbakan Kurti, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın "BB-" notunu almasını etkileyen en önemli faktörlerin bütçe açığının azaltılması, ekonomik büyüme, güvenilir mali politikalar, vergi tahsilatı ve bütçedeki artış olduğunu söyledi.

Kurti, söz konusu kredi notunun, Kosova'nın uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirdiğini, yabancı yatırımcıların, kuruluş ve uluslararası işletmelerin ülkenin ekonomik kalkınması ve mali politikaları hakkında bilgi sahibi olabileceği bir pasaport görevi göreceğini belirtti.

USAID Kosova Direktörü Devitt ise ülkenin Fitch Ratings'ten elde ettiği kredi notunun yeni finansal piyasalara erişim olanağı sağladığını, yeni karayolları ve demiryolları gibi yatırımlar yapılmasının önünü açtığını vurguladı.

Kosova'nın ilk kredi notunun, yatırım çekme fırsatlarının artması, küresel sermaye piyasalarına erişimin artması, uluslararası tanınırlığın ve ekonomik yapısal reformların hızlanması gibi çok sayıda avantaj getirmesi bekleniyor.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'ya Fitch Ratings'ten ilk kredi notu - Son Dakika

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