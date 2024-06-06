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- Kosta Rika'da komşusunu 9 el ateş ederek öldürdü

SAN JOSE - Kosta Rika'da bir kişi kavga ettiği komşusunu art arda 9 el ateş ederek öldürdü.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da komşu iki kadının kavgası, eşlerinin müdahil olmasıyla büyüdü. Escazu kentinde evlerinin önünde eşleri kavga ettiği sırada öfkeyle dışarı çıkan Eduardo Ramirez Zamora ve Otoniel Orozco Mendoza da tartışmaya başladı. Kavga gittikçe şiddetlenirken, Mendoza Zamora'ya yumrukla saldırdı. Kavga öncesinde belindeki silahın tetiğini çekerek hazır bulunduran Zamora, Mendoza'nın yumruklarına art arda 9 el ateş ederek karşılık verdi. Güvenlik güçleri, göğsüne ve bacaklarına çok sayıda kurşun isabet eden Mendoza'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Zamora ise saldırının ardından tutuklandı.

Yerel medya, iki çiftin ortak kullanılan su vanası yüzünden kavga ettiğini aktardı.

"Mendoza, Zamora'ya dava açmıştı"

Görgü tanıkları, Eduardo Ramirez Zamora'nın Otoniel Orozco Mendoza ile uzun zamandır problemi olduğunu ve sık sık Mendoza'nın eşi ile çocuklarını rahatsız ettiğini belirterek, "Mendoza'nın uyruğuyla ilgili aşağılayıcı yorumlar yaptı" dedi. Mendoza'nın Zamora'ya dava açtığını aktaran görgü tanığı, "Kimse bir şey yapmadı. Ne polis ne de savcılık harekete geçti" ifadelerini kullandı.