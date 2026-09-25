Kosta Rika Devlet Başkanı, Trump'la habersiz görüşen Bakan Tovar'ı görevden aldı

Kosta Rika Devlet Başkanı Laura Fernandez, kendisine haber vermeden ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Dışişleri Bakanı Manuel Tovar'ı görevden aldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Tovar, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları marjında Trump başkanlığında düzenlenen ve birçok Latin Amerika ülkesinden temsilcilerin yer aldığı toplantıya katıldı.

Bunun üzerine Kosta Rika Devlet Başkanı Fernandez, bu görüşmeyi kendisinden habersiz yaptığı gerekçesiyle Tovar'ı görevden aldı.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, buradaki asıl sorunun Tovar'ın toplantıya katılması değil, Fernandez'i yeterince bilgilendirmemesi ve Fernandez'e toplantıya katılma şansı vermemesi olduğu vurgulandı.

Fernandez, toplantıya katılamadığı için ABD'den özür diledi

Fernandez, olayın ardından ABD'nin San Jose Büyükelçisi Melinda Hildebrand'ın da katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Toplantının davetinin kendisine "düzgün bir şekilde iletilmediğini" belirten Fernandez, toplantıya katılamadığı için özür diledi.

Fernandez, Tovar'ın görevden alınmasına ilişkin, "Bu tarz hatalar göz ardı edilemez." dedi.

Fernandez'in göreve gelmesinin ardından 8 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Tovar, 139 günle ülke tarihinde bu görevi en kısa süre yürüten isim oldu.