Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında (İDA) patlama yaşandığı belirtildi.
Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Köstence Limanı'nda bir İDA'da sabah saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamada can kaybının yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu İDA'nın Romanya Silahlı Kuvvetlerine ait olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, İDA'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtildi.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İDA'da yaşanan patlamanın ardından limanda dumanların yükseldiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Köstence Limanı'nda İnsansız Deniz Aracında Patlama - Son Dakika
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