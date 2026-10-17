Kota'da hacı otobüsü kanala yuvarlandı, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü

Kota'da hacı otobüsü kanala yuvarlandı, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da hacıları taşıyan otobüs, Rajasthan eyaletinin Kota bölgesinde refüjü aşarak 6 metre derinliğindeki kanala yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı; yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Hindistan'da hacıları taşıyan otobüsün Rajasthan eyaletinde kanala düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinden ayrılan ve yaklaşık 20 hacıyı taşıyan otobüs Rajasthan eyaletinde kaza yaptı.
Otobüsün, eyaletin Kota bölgesinde refüjü aşarak 6 metre derinliğindeki kanala yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yetkililer, kaza ihbarı üzerine olay yerine dört ambulansın sevk edildiğini, yaralıların??????? tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
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