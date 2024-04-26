KOTO Başkanı Necmi Bulut, Tahir Büyükakın'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Tahir Büyükakın'ı tebrik etti

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Tahir Büyükakın\'ı tebrik etti

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı tebrik ziyaretinde bulundu. Büyükakın, yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı ve ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Bulut ise başarılarının devamını dileyerek Büyükakın'ı tebrik etti.

26.04.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Tahir Büyükakın'a tebrik ziyaretinde bulundu.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlayan Büyükakın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükakın, yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

Bulut ise iş dünyasının "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, "Kocaeli Ticaret Odası olarak, başarılı iş ve süreçlere imza attığımız güzel bir dönemi geride bıraktık. Yeni döneminizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOTO Başkanı Necmi Bulut, Tahir Büyükakın'ı tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 TikTok’ta Paylaşılan Skandal Video Tepkilere Neden Oldu TikTok'ta Paylaşılan Skandal Video Tepkilere Neden Oldu
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:10:46. #1.11#
SON DAKİKA: KOTO Başkanı Necmi Bulut, Tahir Büyükakın'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement