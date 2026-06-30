Kötü Koku Üzerine 6 Kedi Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Kötü Koku Üzerine 6 Kedi Koruma Altına Alındı

Kötü Koku Üzerine 6 Kedi Koruma Altına Alındı
30.06.2026 18:13
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Bolu'da apartmandan gelen kötü koku şikayeti üzerine 6 kedi koruma altına alındı.

BOLU'da, komşuların kötü koku şikayeti üzerine savcılık kararıyla girilen dairede bulunan 6 kedi koruma altına alındı. Dairede oturan kişinin şehir dışında olduğu bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki daireden aylardır gelen kötü koku üzerine apartman yöneticisi Ercan Türkyılmaz, kurumlara şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Cumhuriyet Savcılığı kararıyla binaya gelen polisler çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Kötü koku nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, evde bakımsız haldeki 6 kedi ve çöp dolu bir evle karşılaştı. Evin odalarının her yerinin kedi dışkılarıyla kaplanması nedeniyle meydana gelen kötü koku, bütün binayı sardı. Evdeki kediler ekipler tarafından koruma altına alındı.

Apartman yöneticisi Ercan Türkyılmaz, 3'üncü katta oturan komşularının evinden gelen kötü kokular üzerine savcılık kararıyla dairenin açılarak eve girildiğini belirterek, "Ağır bir koku vardı apartmanda. Komşumuzun kedi beslediğini zaten biliyorduk. Kendisine de söyledik. Bakıyorum kedilere, temizliğini yapıyorum dedi. Koku günden güne daha çok artmaya başladı. Tabi komşular da kokudan dolayı çok mağdur oldular. Komşular olsun, ben olayım, gereken yerlere müracaatımızı yaptık. Müracaatlarımızın sonucunda polisler savcılık kararıyla geldiler. Kapıyı çilingir ile beraber açıldı. Daireye girdiler. Dairede kedilerin bakımsız olduğu, evin, odalarının çok perişan olduğunu ekipler gördüler. Memur arkadaşlar zaten kokudan içeri giremedi. Çilingir kokudan kapıyı zor açtı. Gelen memurlar, yetkililer kedileri aldılar, gittiler. Ama şu anda kediler gitti ama koku halen daha devam ediyor. Apartmanımızın kapısı her zaman 24 saat açık koku gitsin diye açıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çevre, Bolu, kedi, Son Dakika

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