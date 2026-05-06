Kovboy Kahvehanesi: Western Kültürünü Yaşatıyor

06.05.2026 03:30
Cengiz Güçlü, çocukluk hayali olan western kültürünü Samatya'daki kahvehanede 11 yıldır yaşatıyor.

Çocukken okudukları çizgi romanlar ve kovboy filmlerinden hayran oldukları western kültürünü, oyuncu Cengiz Güçlü'nün işlettiği Fatih Samatya'daki kovboy kahvehanesinde yaşatıyorlar.

Türk oyuncu ve sporcu Cengiz Güçlü, çocukluk döneminde hayran kaldığı western kültürünü yaşatmak için 11 yıl önce sinema sektöründe çalışan arkadaşlarıyla bir araya gelip western kulübünü kurdu.

Cumartesi günleri western filmlerinin izlendiği kulüp zamanla kovboy kahvehanesi haline geldi. Western kültürüne ilgi duyan farklı meslek grupları ve her yaştan insanın bir araya geldiği Samatya'daki kahvehane, zamanla daha da kalabalıklaştı.

Western hayranlarının izledikleri filmler üzerine tartıştığı kahvehane, bu kültüre ilgi duyanların mekanı oldu.

Şapka ve çizmeleriyle kovboy gibi giyinen western hayranları, 11 yıldır geldikleri kahvehanede hem eski Türk filmlerini hem de kovboy filmleri izliyor.

"Çocukluğumdan beri devam eden bir sevgi var"

AA muhabirine konuşan Cengiz Güçlü, çocukluğundan beri western hayranı olduğunu belirterek, western filmlerinde oynama fırsatı da bulduğunu anlattı.

İspanya'da Tabernas Kasabası'nda yönetmen Sergio Leone'nin kurduğu stüdyolarda çekilen 2 filmde rol aldığını aktaran Güçlü, çektikleri filmlerin ardından devam eden dostlukları sayesinde western kulübünün kurulduğunu anlattı.

Güçlü, "Zaman zaman toplanıyoruz. Yönetmen arkadaşlarımız, abilerimiz, kameraman arkadaşlarımız, westerni seven, gönül vermiş olan herkesle western kıyafetleriyle film izliyoruz." dedi.

Kahvehanenin bulunduğu yerde eskiden sinema olduğunu ve kovboy filmlerinin izletildiğini dile getiren Güçlü, "İstanbul, Can ve Şen sinemaları vardı, kovboy filmleri oynardı. Texas, Tommiks vardı. Bunların üzerine atılan para durursa kitap senin olurdu. Biz de burada gençliğimizden kalma alışkanlığı devam ettiriyoruz. Çocukluğumdan beri devam eden bir sevgi var." ifadelerini kullandı.

"Burada kendim gibi ve özgür hissediyorum"

Kahvehanenin müdavimlerinden fotoğraf sanatçısı Nilgün Mercan ise 2017 ya da 2018'de western üzerine bir çalışması olduğunu dile getirdi.

Mercan, "Orada çok değerli hocalarımla tanıştık. Daha sonra buranın bağımlısı oldum, bırakamadım. Burada kendim gibi ve özgür hissediyorum. Çok değerli hocalarım var. Onlarla birlikte vakit geçirmek çok kıymetli. Bir fotoğrafçı olarak onlardan öğrendiğim bir sürü şey var." dedi.

Texas, Tommiks ve Buffalo Bill ile başlayan western tutkusu

Film yönetmeni Naci Çelik Berksoy ise western tutkusunun çocukluğundaki çizgi romanlardan geldiğini söyledi.

Texas, Tommiks ve Buffalo Bill'in resimli romanlarının, ardından TRT'de pazar günleri yayınlanan kovboy filmlerinin westerne ilgi duyulmasını sağladığını anlatan Berksoy, "Sonra da Clint Eastwood'la olgunlaştık. En zirve o oldu. Yani Clint Eastwood ile beraber spagetti westerni öğrendik. Bu hale geldik. Bizim sinemamızda da çok yapıldı bunlar. Bizim toplantılarımıza vesile olan Hasan Karcı arkadaşımız daha çok bu işe merak saldı ve güzel işler yaptı. Bu vesileyle biz de burada toplandık, toplanmaya devam da ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Berksoy, bazı aksaklıklar nedeniyle kahvehanede toplanamadıklarında üzüldüğünü belirterek, "O kadar hoş bir duygu ki bu. Western kültürü bende hep vardı. Yeni dostlar edindim. Sohbet edecek şeyler bulduk. Sadece üyelerden bahsetmiyorduk. Sinemadan da bahsediyorduk. Yeni sinemadan, oyunculardan, hepsinden söz ediyorduk. Yani bir kültür bizim için bu." diye konuştu.

Kaynak: AA

