Köy Enstitüleri'nin Mimarları İsmail Hakkı Tonguç ve Mehmet Başaran Anıldı

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(KIRKLARELİ) - Köy Enstitüleri'nin mimarı İsmail Hakkı Tonguç ve Kepirtepe Köy Enstitülü şair, yazar Mehmet Başaran ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, " Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli aydınlanma projesi olan Köy Enstitüleri için verdikleri mücadeleler sebebiyle onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Lüleburgaz Şubesi, Türk eğitim bilimci, köy enstitülerinin mimarı ve dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç ve Kepirtepe Köy Enstitülü eğitimci, yazar ve şair Mehmet Başaran için anma programı düzenledi.

Mehmet Başaran Meydanı'nda düzenlenen programa, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) Lüleburgaz Şubesi Başkanı Hamiyet Gülaçar, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı (KEV) Başkanı İzzet Hongur ve vatandaşlar katıldı.

"Onlarla gurur duyuyoruz"

Programda konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, şunları kaydetti:

"Onlarca yıl süren savaşlardan çıkmış, Ulusal Bağımsızlık Savaşı vermiş ve bu süreçte yetişmiş genç nüfusunun büyük çoğunluğunu kaybetmiş, vatandaşlarının çoğunluğunun köylerde yaşadığı gencecik Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli aydınlanma projesi olan Köy Enstitüleri için verdikleri mücadeleler sebebiyle onlarla gurur duyuyoruz. Bugün hala, örnek bir eğitim modeli olarak dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde incelenen ve uygulanan Köy Enstitüleri modeli maalesef aydınlanma karşıtı birilerince kapatıldı. Ama bizler, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler olarak bu eğitim modelinin arkasında durmaya devam edeceğiz.

"Karanlığa meydan vermeyelim"

Ben Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunları ve onların yetiştirdiği eğitimcilerin arasında büyüdüm. Özgürlük ve bağımsızlık düşüncelerimi, kişisel gelişimle ilgili fikirlerimi, düşüncelerimi, fırsat eşitliğini, adaleti, üretmeyi, paylaşmayı, insan olmayı, insanca yaşamayı ve insan kalmayı onlar sayesinde öğrendim. ve biz de bundan sonraki dönemde bu düşünceleri, bu fikirleri geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Çağdaş cumhuriyet kenti Lüleburgaz'da bu değerlere sahip çıkarak aydınlık geleceğimize yürümeye devam edeceğiz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz alan Mehmet Başaran Alanı. Sevgili Mehmet Başaran'ın adını burada yaşatıyoruz. Onun hatırasına ve vasiyetine sahip çıkarak geçtiğimiz yıllarda bu alanı düzenledik. Ama yapmaktan değil, yaşatmaktan gurur duymak istiyorum ben. Burada bir ahlat ağacı var. Burası bir köy meydanı gibi düzenlenmiş, arkasında çeşmemiz var. Sizlerden isteğim lütfen burayı yaşatalım. Burada sohbetler edelim, burada söyleşiler, dinletiler düzenleyelim. Karanlığa inat, meydanlara dolalım. Karanlığa meydan vermeyelim… Aydınlanma ışığının sönmesine izin vermeyelim."

Programda daha sonra Rumeli türküleri ve şiirler seslendirildi.