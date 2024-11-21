Köy Kanunu Teklifi Komisyonu'ndan Geçti - Son Dakika
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Köy Kanunu Teklifi Komisyonu'ndan Geçti

Köy Kanunu Teklifi Komisyonu\'ndan Geçti

Köy Kanunu teklifi, imar hakkı aktarımı ve enerji teşvikleriyle TBMM Komisyonu'ndan kabul edildi.

21.11.2024 21:42
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(TBMM) - Köy Kanunu kapsamında evini yapamayan ya da taksitlerini ödeyemeyenlere ek süre verilmesi, alternatif enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın tahsis ettiği arsaların KDV dışına alınması ve imar hakkının aktarılması gibi düzenlemeleri de içeren 26 maddelik Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi başkanlığında toplandı. Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine Gecekondu Kanunu'nun 18'inci maddesinde yapılan düzenleme ile yıkım kararının hangi makamlar tarafından alınacağı, hangi sürede ve nasıl ilgililere tebliğ edileceği, yıkım işleminin tebliğden ne kadar süre sonra ve nasıl tesis edileceği düzenleniyor. Böylece idari işleme karşı yargı yoluna başvuru imkanı sağlanacak.

Teklifle imar hakkı aktarımı uygulamalarına yasal bir zemin oluşturulmak amaçlanıyor

Mevcut mülkiyet problemlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve dönüşüm uygulamalarına hız kazandırmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması öngörülüyor.

Teklifle,  "İmar Hakkı Aktarımı" tanımı getiriliyor. Bu çerçevede idareler tarafından plan hükümlerine istinaden yapılan imar hakkı aktarımı uygulamalarına yasal bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.

Kişilerin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazların imar hakkı aktarımının yapılarak kamu mülkiyetine geçirilmesi öngörülüyor.

Değer artış payı oranı yeniden düzenlenecek

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, değer artış payı oranı ile ilgili düzenleme yapılan teklifte, bu payın dağıtımı, indirimler ve değer artış payından muaf olacak hususlar hüküm altına alınıyor.

Komisyon görüşmelerinde doğal yaşam ve insan sağlığına zarar verebileceği eleştirilerine neden olan teklifin 11'inci maddesiyle güneş ve rüzgar enerji santrallerinin yatırımcılara teşvik edilmesi amacıyla yapı denetiminin dışında bırakılıyor. Bu imalatlara ilişkin inşa sürecinin hızlandırılması ve söz konusu yapıların bu alanda uzmanlaşmış kişiler eliyle denetlenmesine imkan sağlanması için denetim kanun kapsamı dışına çıkarılıyor.

Yapı denetim kuruluşlarının seçim müteahhitlerin inisiyatifine bırakılıyor

12, 13 ve 14. maddelerle yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme ve çalışmaları düzenlenirken, yapı denetim kuruluşlarının seçimini müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmasının önü açılıyor.

Teklifte, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın görev ve yetkileri ile Türkiye Çevre Ajansı'nın faaliyetlerine, organ ve birimlerine, personelin istihdamı, statüsü ve mali haklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Komisyonda kabul edilen teklifin, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar verilecek olan muhalefet şerhlerinin eklenmesinin ardından önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Enerji, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

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