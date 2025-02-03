Köy Muhtarı ve Bir Şahıs Tutuklandı

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KÖY MUHTARI İLE BİRLİKTE 2 TUTUKLU, 3 KİŞİ SERBEST

Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen G.K., Ö.B. ve N.U. savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, köy muhtarı olan Yüksel T. ile Selçuk A. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Yüksel T. ile Selçuk A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.