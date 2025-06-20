Köy okulunda karne heyecanı

ERZURUM - Erzurum'da bin 334 okulda 160 bin 984 öğrenci yaz tatiline çıktı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Başçakmak Köyü'ndeki öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Aziziye ilçesine bağlı Başçakmak Köyü'ndeki ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı.

9 sınıfta 91 öğrencinin karne heyecanına ortak olmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Çiftçi, "İl genelinde özel ve resmi bin 334 okulumuz tatile girdi. 12 bin 295 öğretmen ve 160 bin 984 öğrencimiz bu heyecanı yaşadı. Çok çalışanlar tatili hak ettiler. Fazla gayret etmeyenler de eksiklerini bu tatilde görme imkanı bulacaktır. Öğrencilere tavsiyem 3 aylık tatilde kendilerine zaman ayırsınlar. Kitaplarla dost olsunlar ve eğer imkanları varsa kişisel gelişimlerini artırmak ve hayat tecrübelerini artırmak için bir işte çalışsınlar. Okulların kapanmasıyla kent genelindeki okullarda bir takım çalışmalar yapılacak. 37 ihaleyle 144 okulda onarım başlayacak. Eğitim öğretimin başlangıcını merkezde yapmıştık. Bitiminde ise çok fazla gidilmeyen kırsal alandaki okulları tercih ettik" dedi.