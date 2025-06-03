Köy Okulunda Öğrencilerin Darbuka Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köy Okulunda Öğrencilerin Darbuka Hayali Gerçekleşti

03.06.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kibarlar İlkokulu öğrencileri, gönüllülerin bağışladığı darbukalarla müzikle tanıştı ve keyif aldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki köy okulunda okuyan öğrencilerin darbuka hayalini gönüllüler gerçekleştirdi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalle Kibarlar'daki ilkokulda oluşturulan müzik atölyesinde öğrencilerin ritim tutmak için darbuka çalmak istediğinden haberdar olan Mutluluğun Kanatları Derneği ve Samsun Ritim Atölyesi harekete geçti.

Okulun müzik atölyesine bağışlanan 22 darbuka, gönüllüler tarafından okulda öğrencilere teslim edildi.

Gönüllüler, öğretmenler ve öğrenciler, darbukalarla birlikte ritim tuttu.

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, yapılan bağışın öğrencileri mutlu ettiğini belirtti.

Öğretmenlerin açtığı bu güzel atölyeye Mutluluğun Kanatları Derneği ve Samsun Ritim Atölyesi olarak darbuka desteği verdiklerini anlatan Keskin, "Çok keyifli vakit geçirdik. Her zaman köy okullarına destek vermek sadece mont, bot, kırtasiye gibi yardımlarla sınırlı değil. Biz de 9 yıllık geçmişimizde ilk defa bu şekilde bir etkinliğin içinde bulunduk. Çok mutlu olduk. Çocukların sosyalleşmesi de çok önemli. 'Köy okullarına destek, geleceğe yatırımdır.' diyoruz. Darbuka derslerine temel giriş yaptık. İlerleyen zamanlarda da inşallah onlarla güzel etkinlikte yeniden buluşacağız." dedi.

Kibarlar İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Deniz Ünal ise öğrencilerin uzun süredir müzik aleti hayali kurduğuna işaret ederek, "Misafirlerimiz, yeni kurduğumuz müzik atölyemiz için çocuklarımıza hediyeler getirdi. Artık hepsinin birer darbukası var. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Beraber etkinlikler yapıldı. Yeni bir müzik aletiyle tanışmanın neşesi ve çocukların mutluluğu zaten her şeye yetiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Samsun Ritim Atölyesi Öğretmeni Gökhan Barutcu da öğrencilerin ritim konusuna ilgisinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Darbukalarıyla artık yeni konserler hazırlamak için hem yol gösterdik hem de onlara yeni ritim aletleriyle alan açtığımızı düşünüyoruz. İnşallah ilerleyen etkinliklerde büyük küçük hep birlikte konser vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Simanur İdik, "Ben de büyüyünce onlar gibi büyük birey olup çocuklara yardımda bulunacağım. Çok güzeldi gerçekten. İlk defa çalıyorum. Daha önce görmüştüm ama hiç çalmamıştım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekkeköy, samsun, Güncel, Eğitim, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Okulunda Öğrencilerin Darbuka Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:47:32. #7.13#
SON DAKİKA: Köy Okulunda Öğrencilerin Darbuka Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.