Köy Okulunun Tek Öğretmeni: Burçak Ericek - Son Dakika
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Köy Okulunun Tek Öğretmeni: Burçak Ericek

Köy Okulunun Tek Öğretmeni: Burçak Ericek

Muş'ta tek öğretmen Burçak Ericek, karla kaplı köyde öğrencilerine sevgiyle eğitim veriyor.

13.01.2025 12:16
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Muş'un Bulanık ilçesinde köy okulunun tek öğretmeni olan Burçak Ericek, soba yakarak ısıttığı sınıfta öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çaba gösteriyor.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Samanyolu köyünde bulunan okula geçen yıl atanan müdür yetkili sınıf öğretmeni Ericek, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sabah erken saatlerde öğretmen servisiyle 23 kilometre katederek ilçeden karla kaplı köye giden Ericek, ilk iş olarak sobayı yakıyor.

Ericek, daha sonra okulda eğitim gören 8 öğrencisini karşılayıp birleştirilmiş sınıfa alan, ders anlattıktan sonra onlarla oyunlar oynayıp okulu eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

Eskişehirli olan ve alışık olmadığı köy şartlarında tüm zorluklara göğüs geren Ericek, AA muhabirine, ilk görev yerinin Samanyolu İlkokulu olduğunu söyledi.

İlçe merkezinde ikamet ettiğini ve hafta içi her gün köye gidip geldiğini anlatan Ericek, şöyle konuştu:

"Havalar soğuk olduğu için okula geldiğimde ilk olarak sobayı yakıyorum sonra derse geçiyoruz. Buranın kış şartlar ağır. Zor bir yerde çalışıyoruz. Sürekli kar var ama çocuklarla birlikte olmak çok güzel. Çocuklarla burada eğleniyoruz, ders işliyoruz. Bu çocuklar coğrafyayı daha güzel hale getiriyor. Mesleğimi çok seviyorum. Hep öğretmen olmak istiyordum. Öğretmenliğe köyde başlamaktan dolayı mutluyum. Çok büyük tecrübeler edindim. Okulu çocuklar için daha ilgi çekici hale getirmek amacıyla duvarları boyadık. İlk geldiğimde çok zorlanmıştım, Hem dersler hem evrak işleri vardı. Araştırmalar yaparak bu zorlukları aştım."

"Bazen servis gelemediği için yürümek zorunda kalıyoruz"

Her gün ilçe merkezinden köye geldiğini, yolda yaşadığı zorluğu çocukların gözlerindeki ışığı görünce unuttuğunu belirten Ericek, çocukların iyi bir eğitim alabilmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Ericek, birleştirilmiş sınıfta her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilendiğini vurgulayarak, "Birinci sınıftaki çocuğun okumaya geçtiği zaman yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Çabalarımın boşa gitmediğini fark ediyorum ve bu benim için öğretmenliğin en güzel kısmı. Derslerde anlattıklarımı kalıcı hale getirmek için çocuklarla eğitici oyunlar oynuyoruz. Onlar için farklı materyaller hazırlıyorum. Kar yağdığı için çocuklar genelde karla oynamayı tercih ediyor. Zor bir coğrafya olduğu için sürekli kar var. Kardan dolayı bazen servis gelemediği için yürümek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

İlk kez köyde soba yaktığını, bu konuda köylülerden ve öğrencilerden destek aldığını ifade eden Ericek, "Depodan odun getirip sobayı yakıyorum. Bu zorlukların yanında güzellikler de var. Çocukların mutluluğu ve gülümsemesi, köylülerin desteği çok farklı hissettiriyor. Her öğretmenin köyde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Köyde öğretmen olmak çok büyük tecrübe kazandırıyor." dedi.

"Öğretmenimizle oyun oynuyoruz"

Öğrencilerden Hamza Akıllı da öğretmenini çok sevdiğini belirterek, "Öğretmenimizle oyun oynuyoruz, ders yapıyoruz. Bizimle kartopu oynuyor. En sevdiğim ders matematik. Öğretmenimizle her gün matematik dersi yapmayı çok seviyorum. Büyüyünce doktor olmak ve hastaları iyileştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dilan Bakış ise öğretmen ve arkadaşlarıyla mendil kapmaca, yakan top, kar topu gibi oyunlar oynadıklarını ve günlerinin çok güzel geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bulanık, Güncel, Ericek, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Okulunun Tek Öğretmeni: Burçak Ericek - Son Dakika

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