Köy Yangınlarına Bacaların Temizliği Uyarısı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, baca kaynaklı köy yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kış mevsiminde çıkan köy yangınlarının birçoğuna temizlenmeyen bacaların yol açtığına dikkati çekti.

Bacaların yılda en iki kez yetkili kişilerce temizlenmesi gerektiği vurgulayan Dallı, şu bilgiyi paylaştı:

"İlimizde kış mevsimindeki köy yangınlarının birçoğuna temizlenmeyen bacalar yol açmaktadır. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en az iki defa yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı bugünlerde soba kullanımının artması, ocakların kullanılmaya başlaması köylerimizde yangın riskini artırıyor. Baca temizliklerinin rutin ve kontrollü bir şekilde yapılması, sobalar yakılırken oda içerisinde etrafa kıvılcım saçacak parlayıcı maddeler kullanılmaması gibi konularda dikkatli ve tedbirli olmak son derece önemlidir. Köy yangılarıyla mücadelemizde kıymetli hemşerilerimizin desteğinizi bekliyoruz."