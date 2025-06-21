Köy Yolunda Boz Ayı Görüntülendi

Köy yoluna inen boz ayı böyle görüntülendi
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde köy yoluna inen boz ayı böyle görüntülendi.
Posof İlçesi Kumlukoz köyünde seyir halindeki bir otomobilin önüne boz ayı çıktı. Otomobil sürücüsü köy yolunun ortasında duran ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Sıcaktan bunaldığı gözlenen boz ayı bir süre sonra yoldan çıkarak ormanlık alan girdi ve gözden kayboldu
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