Kastamonu'nun Küre ilçesinde rahatsızlanan kişi, kar nedeniyle kapanan köy yolundan paletli ambulansla hastaneye götürüldü.
Başören köyünde KOAH hastası bir kişinin rahatsızlanmasının ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri paletli ambulansla köye gelirken devrilen ağaçları da balta ile keserek yolu açtı.
Hasta, ambulansla Küre Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Köy Yolunda Paletli Ambulans İle Acil Yardım - Son Dakika
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