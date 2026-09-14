Köyceğiz Belediye Başkanı Erdoğan 10 meclis üyesiyle YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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Köyceğiz Belediye Başkanı Erdoğan 10 meclis üyesiyle YENİ Parti'ye geçti

Köyceğiz Belediye Başkanı Erdoğan 10 meclis üyesiyle YENİ Parti\'ye geçti
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Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı; rozetini İl Başkanı Nail Kızıl taktı. Erdoğan ile birlikte 10 meclis üyesi de YENİ Parti'ye geçti, partinin belediye başkanı sayısı 8'e yükseldi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Erdoğan'ın rozetini İl Başkanı Nail Kızıl taktı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve 10 meclis üyesinin YENİ Parti'ye katılımı dolayısıyla partinin il başkanlığı binasında tören düzenlendi. Törene YENİ Parti İl Başkanı Nail Kızıl, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Törende konuşan İl Başkanı Kızıl, "4 meclis üyemiz YENİ Parti'ye katılmıştı, bugün de 6 meclis üyemiz katıldı. Partimizdeki belediye başkanları sayısını da 8'e çıkarmış olduk" dedi.

Başkan Erdoğan ise "Biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile yolumuza devam ediyorduk. Çıkmış olduğumuz bu yolda bundan sonra YENİ Parti ile yürüme kararı aldık. Köyceğiz'imize daha iyi hizmet vermek için YENİ Parti çatısı altında hizmetimize devam edeceğiz. YENİ Parti'ye sahip çıkacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan'ın parti rozetini İl Başkanı Kızıl taktı. Erdoğan ile birlikte YENİ Parti'ye katılan 10 meclis üyesine de rozetleri takıldı.

Öte yandan Köyceğiz Belediye Meclisi'ndeki CHP'li 11 üyeden 10'u YENİ Parti'ye katılırken, Cenap Menteşeoğlu CHP'de kaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Köyceğiz Belediye Başkanı Erdoğan 10 meclis üyesiyle YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika

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