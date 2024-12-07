Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Farklı suçlardan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zeytinalanı Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Köyceğiz'de Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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