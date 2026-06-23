Köyceğiz'de Sığla Yağı Üretimi Başladı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde binlerce yıllık geçmişe sahip sığla ağacından elde edilen sığla yağı ve sığla buhuru için 2026 yılı üretim sezonu başladı. Bu yıl 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesi'nde 2026 yılı sığla yağı ve sığla buhuru üretim çalışmaları başladı. Binlerce yıllık geçmişe sahip sığla ağacından elde edilen ve ekonomik değeri yüksek ürünler arasında yer alan sığla yağı ile sığla buhuru için bu yıl 50 hektarlık sığla ormanında üretim gerçekleştirilecek. Planlama kapsamında 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi hedefleniyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Beyobası Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan üretim sahasında kabuk kızıllatma ve kabuk kazıma işlemlerini yerinde takip etti. Ardından Kavakarası Mahallesi'ndeki üretim tesisine geçen ekip, kabukların kaynatılması, preslenerek sığla yağının elde edilmesi ve son aşamada sığla buhuruna dönüştürülmesi süreçlerini inceledi.

YENİ SİSTEM KULLANILIYOR

Daha önce açık alanda yakılan ateşle gerçekleştirilen kaynatma işlemleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle kurulan kapalı ısıtma sistemiyle yürütülmeye başlandı. Nisan ayında başlayıp ekim ayına kadar devam eden üretim döneminde, sığla ağaçlarından elde edilen kabuklar Kavakarası'ndaki tesiste işlenerek sığla yağı ve sığla buhuruna dönüştürülüyor. Üretim sürecinde Kavakarası ve çevresindeki mahallelerde yaşayanlar istihdam edilirken, iç ve dış piyasaya sunulan ürünlerle hem orman köylüsüne gelir sağlanıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor.

'BÜTÜN AŞAMALARDA KÖYLÜLERİMİZ ÇALIŞIYOR'

Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, "Sığla ağacı, dünyada Amerika ve Çin'den sonra ülkemizde Anadolu'nun güneybatı kısmında bulunan endemik bir türümüz. Müdürlüğümüz bünyesinde 1408 hektar sığla ormanlarımız bulunmakta. Bunlar daha çok Köyceğiz başta olmak üzere Fethiye, Dalaman, Marmaris ve Ula bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Sığla yağı üretiminde sahadan, ağaçlardan yağın elde edilmesinden, üretim tesislerinden yağ dönüştürülmesine kadar ki bütün aşamalarda köylülerimiz çalışıyor. Böylelikle hem yöre halkına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış bulunmaktayız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,