Köyde Hayvancılık: Feyat Polat'ın Başarısı

18.02.2026 10:13
İstanbul'dan dönen Feyat Polat, 4 yılda 100 koyundan 680'e çıkararak hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

VAN'ın Erciş ilçesi Köycük Mahallesi'nde yaşayan Feyat Polat (50), 17 yıl önce çalışmaya gittiği İstanbul'dan, 5 yıl önce memleketine döndü. 'Köye dönüş' projesi kapsamında aldığı 100 koyunu mahallede kurduğu çiftliğinde besleyen Polat, bu sayıyı 4 yılda 680'e çıkardığını ve kış koşullarına rağmen işini severek yaptığını söyledi.

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Köycük Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Feyat Polat, 17 yıl önce ailesiyle İstanbul'a yerleşip, inşaatlarda çalışmaya başladı. Yıllarca burada çalışarak geçimini sağlayan Polat, 5 yıl önce doğup büyüdüğü mahallesine geri döndü. Memleketinde hayvancılık yapmaya karar veren Polat, devletin 'Köye dönüş' projeleri kapsamında sağladığı destekten yararlanıp, 100 koyun aldı. Mahallede kurduğu çiftlikte küçükbaş yetiştiriciliğine başlayan Polat, sürüdeki koyun sayısını 4 yılda 680'e çıkardı.

'GEÇİMİMİ HAYVANCILIKLA SAĞLIYORUM

Kış aylarında kar, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen her gün hayvanlarının bakımını yaptığını belirten Feyat Polat, "Çalışmak için gittiğim İstanbul'dan memleketime geri döndükten sonra hayvancılık yapmaya karar verdim. Devlet destekli proje kapsamında 100 koyun aldım. 4 yıl içinde bu sayıyı 680'e çıkardım. 8 çocuğum var. Geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum" dedi.

Bölgede su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Polat, "Zaman zaman hayvanlarım için aracımla su taşımak zorunda kalıyorum. Yetkililerden destek talep ettim. Onlar da bu sorunu çözeceklerini söylediler. Coğrafi koşulları zor bir bölgede yaşadığımız için burada küçükbaş beslemek de haliyle zor oluyor. Tüm zorluklara rağmen bu işi seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

11:29
