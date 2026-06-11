KÖYDES Projeleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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KÖYDES Projeleri Toplantısı Yapıldı

KÖYDES Projeleri Toplantısı Yapıldı
11.06.2026 13:44
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Bilecik'te KÖYDES projeleri değerlendirildi, köylerin ihtiyaçları yakından takip ediliyor.

Bilecik'te, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projeleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerin yakından takip edildiğini belirtti.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla KÖYDES yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Sözer, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KÖYDES Projeleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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