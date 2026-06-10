KÖYDES Projesi'ne 11.7 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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KÖYDES Projesi'ne 11.7 Milyon Lira Destek

KÖYDES Projesi\'ne 11.7 Milyon Lira Destek
10.06.2026 11:43
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Sivas Ulaş'ta KÖYDES ile köy yolları ve su altyapısı güçlendirilecek, yaşam kalitesi artacak.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2026 yılı Köylerin Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında 11 milyon 726 bin 996 lira ödenek tahsil edildi.

MHP İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ödenekle köy yollarının standartlarının yükseleceğini, içme suyu alt yapı ihtiyaçlarının karşılanacağını, köylerde ikamet eden vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay ise KÖYDES projesinin 16 yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek, "Köylerin altyapı sorunlarının çözümü için planlanmış olan, ülkemizin en önemli ve en büyük projesi KÖYDES ile iş birliği içerisinde köylerimizin yol, su ve altyapı ihtiyaçlarını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Kuşkaya ve Atalay, KÖYDES ödeneğinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KÖYDES Projesi'ne 11.7 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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