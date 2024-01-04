Köye inen ayı, arı kovanlarına saldırdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde köye inen ayı, arı kovanlarına saldırdı. Ayının parçaladığı kovanlarda büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu köyünde yaşandı. Muharrem Sarıçam ve ailesinin; evinin yakınlarına kurduğu 65 kadar kovan köye inen ayının saldırısına uğradı. Ayının parçaladığı kovanlar kullanılamaz hale geldi. Dedesinden günümüze arıcılıkla uğraştıklarını anlatan 59 yaşındaki Muharrem Sarıçam, "Maden emeklisiyim. Köyde ikamet ediyorum. Dedemden bu güne arıcılık yapıyoruz. Bu seneye kadar hiç ayı saldırısı görmedik. Bu sene ayılardan baş edemiyoruz. Yaklaşık 65 kovan arım vardı. Şu anda 30'un altına düştü. Yaklaşık 2 ay önce saldırdı. Bende bir kaza geçirmiştim. Gerekli tedbiri alamadım. Tarsim'e arılarımız sigortalıydı. İlk saldırıdan sonra ödeme almadık. Fakat 15-20 gün sonra 2 Ocak'ta yine saldırı oldu. Arkadaşların aldığı bilgilere göre çok ayı saldırısı var. Mutlaka tedbirlerini alsınlar. Tarsim'e de mutlaka sigortasını yaptırsınlar" diye konuştu.