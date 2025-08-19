Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyaretlerde bulundu.
Bıçak, Kaşıkçı, Geçitli, Mollaşakir, Çiftlik, Tuzluca ve Kantarkaya köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi.
Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bıçak, çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
Son Dakika › Güncel › Köylere Ziyaret: Kaymakam Bıçak Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
