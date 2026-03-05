Köylüler Otomobili Kurtardı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde kara saplanan otomobil, minibüsten inen köylüler tarafından kurtarıldı.
Arpaçay ilçesi istikametine giden otomobil, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki kar yığınına saplandı. Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan sürücünün yardımına, minibüsten inen köylüler koştu. Köy minibüsü halatla kara saplanan araca bağlandı. El birliğiyle yürütülen çalışma sonucunda araç, saplandığı yerden çıkarılarak tekrar yola konuldu.
Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,
