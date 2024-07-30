Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı - Son Dakika
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Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı

Adana Otogarı'nda yılanlarla şov yapan 'Yılancı Osman'ı yılan ısırdı. Osman Aslan, yılanları koynunda beslediğini ve onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içirdiğini söyledi. Yılan sevgisiyle tanınan Aslan, elindeki yılan tarafından kaşından ısırıldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

30.07.2024 22:20
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Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı

Adana Otogarı'nda yılanlarla şov yapan 'Yılancı Osman'ı yılan ısırdı

Osman Aslan:

"Yılanları çok seviyorum, onları koynumda besliyorum"

ADANA - Adana'da koynunda beslediği yılanlar ile şov yapan Osman Aslan'ı elindeki yılan kaşından ısırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Aslan, "Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" dedi.

Adana Otogarı'nda uzun yıllardır çiğköfte satarak geçimini sağlayan Osman Aslan'ın yılan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor. Halk arasında 'zehirsiz kara yılan' olarak bilinen yılanları besleyen ve defalarca yılanlar tarafından ısırılan Aslan, halen yılanları biran olsun bırakmıyor ve onları elleriyle süt içirerek besliyor. Ayrıca Osman Aslan, Adana Otogarı'nda yılanlarla şov yapıyor.

Isırıldığı anlar kamerada

Öte yandan Osman Aslan, geçtiğimiz gün Adana Otogarı'nda koynunda beslediği yılanlarla şov yaparken elindeki yılan tarafından kaşından ısırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken video sosyal medyada milyonlarca kez izlenip beğenildi.

"Yılancılık çocukluktan geliyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Osman Aslan, kendisinin 'Yılancı Osman' olarak bilindiğini anlatarak, "Benim yılanlara karşı bir sevgi ve sempatim var. Yılanları çok seviyorum. Ben yılanlarla yatıyorum, kalkıyorum. Zerre kadar zarar görmedim. Yılancılık çocukluğumdan beri bizim ailede var. Millet kahvede okey oynar veya masa kurar eğlenir. Ben arabama biner araziye gider yılan ararım. Benim işim bu. Onları öperim, severim, geri bırakır ve dağa salarım. Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayvan ve yılan sevgisi var adamda"

Adana Otogarı'nda esnaflık yapan Hikmet Toprak ise 'Yılancı Osman'ın bilindik bir sima olduğunu belirterek, "Ağabeyimizin yılanlara çocukluğundan bu yana bir sevgisi var. Hayvanlara eziyet yapmaz. Burada kendi elleriyle besliyor. Kurbağa topluyor onlara geceleri. Kasaplardan ciğer alarak yediriyor. Kaselerde süt içiriyor hayvanlara. Hayvan sevgisi çok. Eziyet etmez hayvanlara. Aşırı derecede hayvan ve yılan sevgisi var adamda. İnsanlar Osman abiyi yılanlarla gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Adam koynunda yatırıyor, eliyle besliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Osman Aslan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koynunda beslediği yılanlar böyle ısırdı - Son Dakika

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