Köysancak'ta İHA Saldırısı

Irak'ta Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.
Yerel medyaya göre, Köysancak'ta IKDP'lilerin ailelerinin kaldığı kampa 3 kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası patlama seslerinin duyulduğu kampta, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
