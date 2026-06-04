Koyulhisar\'da Kayıp Genç İçin 19. Gün

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobilden yaralı kurtulduktan sonra kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu (18) arama çalışmaları 19'uncu gününde devam ediyor. Ekipler Kelkit Çayı içindeki ağaçların diplerini kontrol ediyor.

Kaza, 16 Mayıs'ta gece yarısı D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. U.Y.'nin (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Araçtaki Yağmur Hira Yazıcı (17) yaşamını yitirirken, sürücü U.Y. ise ağır yaralandı. Yaralanan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip, yol kenarındaki Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü.

AĞAÇ DİPLERİNDE ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları bugün 19'uncu gününe girdi. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Suşehri Jandarma Komando Birliği'nden komandolar destek verdi. Çok sayıda personelin katıldığı arama çalışmalarında çay yatağı, botlar, dalgıçlar ve dronla taranıyor. Dalgıçlar kazanın olduğu bölgeden başlayarak, özellikle çayın içindeki ağaçların diplerini titizlikle kontrol ediyor. Her ağacın altını kontrol eden ekipler, şu ana kadar Esma Nur'a dair bir bulguya ulaşamadı.