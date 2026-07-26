Koyulhisar'da Trafik Kazası
Otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
O.Ç. idaresindeki 58 AGF 509 plakalı otomobil, Orta Mahalle yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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