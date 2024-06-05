Köyün içme suyu deposu heyelan tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Köyün içme suyu deposu heyelan tehlikesiyle karşı karşıya

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalan içme suyu deposu için yardım bekliyor. Heyelan nedeniyle mahallenin 70 ton kapasiteli deposu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan köylüler, 2 yıldır bekledikleri dere ıslahı çalışmalarının bir an önce yapılmasını istiyor.

05.06.2024 12:27
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Köyün içme suyu deposu heyelan tehlikesiyle karşı karşıya

Köylüler dere ıslahı çalışmaları için yardım bekliyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalan içme suyu deposu için yardım bekliyor.

İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Merkez Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposunun yanında geçtiğimiz aylarda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle mahallenin 70 ton kapasiteli deposu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2 yıldır heyelanlara karşı bent ve dere ıslahlarının yapılmasını bekleyen köylüler yetkililerden yardım istiyor.

Köy sakinlerinden Aydın Alagöz, deponun yıkılması sonucunda köyü kötü günlerin beklediğini belirtti.

Bölgeye dere ıslahı çalışmaları çerçevesinde yapılması planlanan bentlerin 2 yıldır yapılmadığını kaydeden Alagöz, "Bir yağmur yağdığı zaman tehlikeyle karşı karşıyayız. Devlet Su İşleri'nin 2022 yılından beri yapacağını söylediği işler yapılmıyor" dedi.

Dere ıslahı çalışmaları yapılacağı için bahçesindeki ağaçları kestiklerini ifade eden Abdurrahman Kaya ise, "Evim ve samanlığım tehlike altında. Yetkililerden bir an önce burayı yapmalarını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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