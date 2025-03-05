Koyun, Ölen Kuzusuna Masaj Yapmaya Çalıştı - Son Dakika
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Koyun, Ölen Kuzusuna Masaj Yapmaya Çalıştı

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Eskişehir'de bir koyun, ölen kuzusunu kurtarmak için çaresizce ön ayaklarıyla masaj yaptı.

05.03.2025 11:55
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Koyun, ölen yavrusuna ön ayaklarıyla masaj yaparak kurtarmaya çalıştıCiğerine süt kaçan kuzu öldü, annesi resmen ağladı Çiftlik sahibi Muharrem Altınbaş: "Kuzunun annesi de benimle birlikte kalp masajı yapmaya başladı""Resmen 'Yavrumu kurtar, yavrum ölüyor' der gibi""Sesi böyle titreye titreye meliyordu"
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de annesinden süt emen kuzu, ciğerine süt kaçması sonucunda hayatını kaybetti. Ölen kuzusunu kurtarmaya çalışan koyun ise ön ayakları ile yavrusuna sürekli dokunarak onu hayata döndürmeye çalıştı. Tepebaşı ilçesinin kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çiftlikte koyun, yeni doğmuş kuzusunu ahırda emzirmeye başladı. Annesini emen kuzunun ciğerlerine bir anda süt kaçtı. Boğulmaya başlayan kuzusunu fark eden çiftlik sahibi 20 yaşındaki Muharrem Altınbaş, hayvanına müdahile etti. Kuzunun ciğerlerindeki sütü çıkartmaya uğraş verirken, Altınbaş'a ise anne koyun çaresizce yardım etmeye çalıştı. Dakikalarca kuzuyu hayata döndürmeye çalışan koyun ve hayvan sahibinin uğraşları sonuç vermedi.Koyun ölen yavrusun çaresizce masaj yaptıKuzunun öldüğünü fark eden hayvan sahibi Muhammed Altınbaş, koyunun ön ayakları ile kuzusuna dokunduğunu gördü. Ayakları ile ölen kuzusuna kalp masajına benzer bir hareket yapan koyun, çaresizce melemeye başladı. O anları Muharrem Altınbaş, cep telefonu ile video kaydına aldı. Ölen kuzusunun yerine koyunun yanına yeni bir kuzu veren Muharrem Altınbaş, annenin yeni kuzuya baktığına fakat hala ölen yavrusunu aradığını ifade etti."Kuzum ölüyor, bir şey yapın' diyormuş gibiydi"Olay hakkında konuşan hayvan sahibi Muharrem Altınbaş, "Sabah uyandığımda geldim ahıra, annesi kuzuyu doyuruyordu, sonra ciğerine süt gitti. Müdahaleyi yaptık, denedik, 10-15 dakika yaşadı. Ondan sonra annesi de benimle birlikte kalp masajı yapmaya başladı. Ayağıyla aynı benim elimi kuzunun kalbine bastırmam gibi bastırıyordu, benimle aynı şeyi yapmaya çalışıyordu. Yandan vurup vurup duruyordu, resmen 'Yavrumu kurtar, yavrum ölüyor' der gibi. Sonra da zaten gözünden yaş gelmeye başladı, maalesef yaşamadı, bayağı denedik ama olmadı. Sesi böyle titreye titreye meliyordu, sanki 'Kuzum ölüyor, bir şey yapın' diyormuş gibiydi. Ama tabii elinden de bir şey gelmiyor, dönüp durup yanıma geliyordu, kendisi gelip vuruyordu, o da yavrusunun yaşaması için çok uğraştı. Kuzunun ölüsünü götürürken benimle beraber kapıya kadar geldi, kapıyı kapatınca da böyle içi yanar gibi meledi resmen sesi titriyordu. Sonra döndüm kapıyı açtım hala oradaydı, bana ayağıyla 'Yavrumu geri ver' dercesine bir hareket yaptı. Sonra akşama kadar o kapının önünde o hareketi yaptı, yavrusu geri gelsin diye. Olaydan sonra yanına başka bir kuzu verdik, şimdi hemen hemen onu da benimseyip kabul etti; kendisi emziriyor, yanından ayrılmıyor, bunun da başına bir şey gelecek diye çok korkuyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Koyun, Ölen Kuzusuna Masaj Yapmaya Çalıştı - Son Dakika

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