Koyun sürüsü bahçeye girdi, çoban tartışmada öldürüldü - Son Dakika
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Koyun sürüsü bahçeye girdi, çoban tartışmada öldürüldü

Koyun sürüsü bahçeye girdi, çoban tartışmada öldürüldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, koyun sürüsü bahçesine giren çoban Hikmet Duman, çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürüldü. Mehmet Ali Aslan tutuklandı.

27.08.2024 18:14
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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Mehmet Ali Aslan (75), koyun sürüsü bahçesine giren çoban Hikmet Duman'ı (36) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Aslan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, önceki gün Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Hikmet Duman'ın koyunları Mehmet Ali Aslan'ın incir bahçesine girdi. Aslan ile Duman arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan, pompalı tüfeğiyle Duman'a ateş etti. Hikmet Duman, karnından ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet Duman, dün gece hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet ali Aslan, işlemleri sonrası dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Aslan ile Duman arasında daha önce de koyunların bahçeye girmesi nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi.

Haber: Ramazan ÇETİN - Hasan ASLAN/ SARAYKÖY (Denizli),

Kaynak: DHA

Mehmet Ali Aslan, Hikmet Duman, Ali Aslan, Sarayköy, 3-sayfa, Denizli, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyun sürüsü bahçeye girdi, çoban tartışmada öldürüldü - Son Dakika

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