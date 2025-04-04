Koyun Sürüsü Yolda Trafiği Yavaşlattı - Son Dakika
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Koyun Sürüsü Yolda Trafiği Yavaşlattı

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Artvin'den yaylaya giden 600 koyun, karayolunda trafiği yavaşlatarak görsel şölen oluşturdu.

04.04.2025 09:50
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Artvin'de yaylaya giden koyun sürüsü karayolunu işgal etti

ARTVİN - Artvin'den Ardahan'a 600 koyunla yapılan yayla yolculuğu, karayolunda trafiği yavaşlatarak renkli görüntüler oluşturdu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Ardahan'ın Küçük Ova Yaylası'na doğru yola çıkan yaylacılar, 600 koyunluk sürüleriyle 2 aylık zorlu yolculuklarına başladı. Yolculuk boyunca karayolunu kullanan sürü, özellikle Borçka-Artvin güzergahında trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Ancak sürücüler ve yolcular, bu eşsiz manzaraya kayıtsız kalmayarak bol bol fotoğraf çekti.

Hakan Üçüncü'ye ait koyun sürüsü, Hopa, Borçka, Artvin merkez ve Şavşat üzerinden Ardahan'a ulaşmayı hedefliyor. Yaylacılar, yolculuklarının bir kısmını karayoluyla, bir kısmını ise dağ patikalarından geçerek devam ediyor. Zaman zaman şehir içinden de geçmek zorunda kalan sürü, doğanın bu eşsiz yolculuğunda, yeni doğan kuzuların annelerinin peşinden sürüye katılmasıyla renkli görüntüler oluşturuyor.

Yaylacılar, geleneksel yayla göçünü gerçekleştirirken, aynı zamanda yolculuklarını fotoğraf severler için bir görsel şölen haline getiriyor. 600 koyunluk sürüyle yapılan bu yolculuk, hem yaylacılar hem de yolu kullananlar için unutulmaz anlar yaşatıyor.

"Trafikte Büyük Sorun Yaşamıyoruz"

Sürüye eşlik eden Okay Yılmaz, "Kemalpaşa'dan geliyoruz. Ardahan Küçük Ova Yaylası'na gidiyoruz. Hem anayolu hem de dağ yollarını kullanıyoruz. Dağda geçit olmadığı için şu an asfalttan ilerliyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 2 ay sürecek. Dinlenmemizi Borçka'daki ikinci tünelin üzerinde yapacağız. Trafikte çok büyük sıkıntı olmuyor, sürücüler genellikle yardımcı oluyor. Sürünün sahibi, oğlu ve ben olmak üzere üç kişi yolculuğu gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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